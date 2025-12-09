青森県八戸市にある飲食店の店長の男性によると、店舗内には食器が床に落ちて散乱しているほか、入居しているビルの外壁の一部が剥がれる被害が出たということです。また、周辺では地面が隆起しているほか空き店舗では窓ガラスが割れているということです。