小泉防衛相は９日未明、青森県東方沖を震源とする地震を受け、防衛省で記者団に「被害状況を把握できるよう情報収集に努めること、陸海空自衛隊が緊密に連携しつつ、人命救助に万全を期すことを（省内に）指示した」と語った。陸自のヘリや空自の戦闘機が既に離陸し、情報収集に当たっているとした。