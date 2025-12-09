東北と北海道を激しい揺れが襲った。８日深夜、青森県沖を震源とする地震が発生し、同県の八戸市で震度６強、おいらせ町や階上町で震度６弱を観測した。沿岸部には津波警報が発表され、棚などからは物が落下して散乱した。夜間の避難を余儀なくされた住民らは避難所に逃げ込み、不安な一夜を過ごした。「東日本大震災の時と同じくらいのすさまじい揺れだった」青森県八戸市根城の旅館「白山閣」館主の男性（７８）は地震発生