震度5強を観測した青森県野辺地町にある「ビジネスイン倶楽部」では、食堂の食器が割れ、破片が散乱している状況だということです。宿泊者・スタッフのけが人はいないということですが、外の状況等は夜間で分からないということで、ホテルでは詳しい被害状況の確認を進めています。