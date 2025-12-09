セリエA 25/26の第14節 ピサとパルマの試合が、12月8日23:00にアレーナ・ガリバルディにて行われた。 ピサはムバラ・エンゾラ（FW）、ヘンリック・マイスター（FW）、サムエレ・アンゴリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）、アドリアン・ベネディチャク（FW）らが先発に名を連ねた。 40分に試合が動く。