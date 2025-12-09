気象庁によりますと午前0時48分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。北海道・浦河では午前0時38分に５０センチ。岩手・久慈港では午前0時10分に５０センチ。青森・むつ小川原港では8日午後11時43分に４０センチ。北海道・えりも町では午前0時16分に３０センチ。青森・八戸港では午前0時12分に３０センチ。宮城・石巻市鮎川では午前0時42分に２０センチ。岩手釜石では午前0時25分に２０センチ。北海道・苫小牧東港では