グラビアアイドル・波崎天結が2026年1月30日、2nd写真集『丸みの誘惑』(4,180円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売する。波崎天結 2nd写真集『丸みの誘惑』先行カット(C)KADOKAWA(C)NYプロダクションPHOTO/田中智久○波崎天結の2nd写真集はインドネシア・バリで撮影2nd写真集は、グラビアアイドルとして第一線で活躍する波崎天結自身が、今自分にできる最大のグラビアとは何かをしっかりと考えてこだわって作った“丸みグラビア