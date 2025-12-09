JR東日本によりますと、東北新幹線は先ほどの地震の影響で午前2時現在、盛岡駅から新青森駅の間の下り線で運転を見合わせていて、94人が乗った「はやぶさ41号」が七戸十和田駅で停車しているということです。運転再開の見込みは立っていません。けが人や体調不良の客はいないということで、設備の点検を進めています。上り線の運転は終了しています。