地震によるコンビニへの影響です。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）セブンーイレブンは、今回の地震で人や建物に大きな被害は確認されていないということです。店舗の営業については「人命最優先のもと、自主的に休業する店舗もある」として継続的に情報収集していくとしています。ファミリーマートとローソンは、現時点では被害状況含めて確認中だということです。（ANNニュース）