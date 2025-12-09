青森県八戸市内のホテルによりますと、8日の地震発生当時、緊急地震速報が鳴り、強い揺れを感じたということです。ホテル内の大浴場でためている水が天井につきそうなくらいの揺れだったということです。津波警報が出たため、利用客には部屋を出ないように指示したということです。いまのところ、ホテルでケガ人はいないということですがホテルの棚が倒れて直径10センチくらいの壁に穴が開いたということです。