コンビニ各社の情報です。セブンイレブンでは9日午前0時半現在、この地震による客や従業員、建物への大きな被害は確認されていないということです。ただ、客や従業員の安全確保のため自主休業する店もあるとみられ、引き続き情報収集していくとしています。ローソン、ファミリーマートは状況を確認中としています。