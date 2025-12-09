北海道電力によりますと、苫小牧の火力発電所の苫東厚真発電所で、1、2、4号機のうち、2号機が停止したため、設備を確認しているということです。2号機は地震発生後、ほどなく停止したため、地震の影響があるかどうかも調べているということです。道内のほかの発電所に現在までに影響は確認できていないということです。