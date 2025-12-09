8日深夜に青森県で発生した震度6強の地震で、販売や生産などの拠点を展開する企業は被害の確認を急いだ。NTTドコモとKDDI、ソフトバンクの携帯3社は「確認されている障害はない」とした。コンビニ大手のセブン―イレブン・ジャパンは「大きな被害は確認されていない」。ローソンとファミリーマートはいずれも影響を「調査中」としている。東北地方に子会社の工場があるトヨタ自動車の広報担当者は発生直後に「今の段階では何