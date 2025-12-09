きのう（8日）午後11時半ごろ、青森県東北町で「道路が陥没して車が落ちた」と119番通報がありました。消防によりますと、青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で、片道1車線の国道の一部が陥没したということです。穴の直径はおよそ3メートルで、乗用車がこの穴に落下し、車に乗っていた50代〜60代くらいの男性がけがをして病院に運ばれましたが、意識はあるということです。警察によりますと、陥没した場所の近くではほかに