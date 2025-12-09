青森県での震度6強の地震発生を受けて、アメリカメディアも臨時ニュースで強い揺れが発生したことや津波警報が出されていることを報じています。CNNテレビは臨時ニュースとして、「日本の東北地方の沖でマグニチュード7.6の強い地震が発生した」と報じました。青森県内の民家が揺れる映像を放送し、「地震で室内照明が激しく揺れている」などと伝えました。また、ニューヨーク・タイムズ電子版は地震により、東北地方などに津波警