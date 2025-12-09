スウェーデンのストックホルムで8日、今年のノーベル化学賞を受賞する京都大学の北川進特別教授が「ノーベルレクチャー」と呼ばれる記念講演を行いました。北川進特別教授「気体物質が重要な役割を果たすべきです。これらの気体物質を制御するための新しい材料を開発しなければなりません。それが多孔性材料です。これを用いることで、分離、貯蔵、そして変換を実行できます」北川さんは冒頭に「気体の時代がくる」と強調したうえ