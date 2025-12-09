皇后さまは9日、62歳の誕生日を迎えられました。皇后さまは62歳の誕生日にあたり、文書で感想を寄せられました。戦後80年のことし、ご一家で各地で慰霊を重ねたことについて、「今後とも永続的に平和を守っていくことの大切さを改めて深く心に刻む年になりました」と振り返り、「過去の歴史から謙虚に学び、平和の尊さを忘れず、平和を守るために必要なことを考え、努力していくことが大切なのではないかと感じます」と思いをつづ