青森県警本部によりますと、9日午前0時現在、けが人の情報は入ってきていません。県内で、停電などは起きていないということですが、「建物の窓が割れた」「建物がゆがんで、ドアがあかなくなった」「電線が垂れ下がっている」などの通報が入ってきているということです。