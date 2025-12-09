気象庁（資料写真）８日深夜に最大震度６強を記録した青森県東方沖の地震で、高層ビルなどに影響する「長周期地震動」も広い範囲で観測された。気象庁によると、青森県六ケ所村で階級３、北海道と岩手、秋田、宮城、山形各県では階級２を観測。東京都２３区や神奈川県東部、福島県などは階級１だった。長周期地震動は大規模地震の際に発生し、遠くまで弱まらずに伝わる特徴がある。高層階にいるとめまいや船酔いのような感覚を