大人気チーズタルト専門店「PABLO」から、とろけるおいしさを手軽に楽しめる新作パン「チーズクリームブレッド」が登場します。看板商品のチーズタルトから着想を得た濃厚でなめらかなチーズクリームが贅沢に詰まった一品で、忙しい朝や小腹が空いたときにもぴったり。Pascoとの共同開発により実現した特別な味わいは、スイーツ好きにもパン派にも嬉しい存在♪販売はドン・キホー