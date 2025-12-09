オンライン形式のG7財務相会合を終え、記者会見する片山財務相＝8日夜、財務省日米欧の先進7カ国（G7）は8日、財務相会合をオンライン形式で開いた。片山さつき財務相が終了後に記者会見し、中国が生産・精錬で独占的な地位を占めるレアアース（希土類）をはじめとする重要鉱物について、供給網の多様化やリスクの低減に向けて「協力することを正式に約束した」と明らかにした。会合にはG7各国の他、重要鉱物の産出国であるオ