東北電力によりますと、8日午後11時15分頃に起きた地震の影響で9日午前0時40分現在、青森県で約500件、岩手県で約300件の停電が発生しています。今回の地震では、岩手県久慈港で9日午前0時10分に50cm、青森県小川原港で8日午後11時43分に40cm、北海道の浦河で9日午前0時06分に40cmなど、沿岸への津波到達が観測されました。気象庁は、今回の地震について、別の大規模な地震がおきる可能性が普段より高まっているとして「北海道・三