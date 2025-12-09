小泉防衛大臣は記者団の取材に応じ、「自衛隊の各部隊において速やかに態勢を強化し情報収集をおこなっている」と述べました。すでに自衛隊のヘリコプターや戦闘機が基地を離陸して情報収集にあたっているということです。（ANNニュース）【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）