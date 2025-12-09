地震による停電の状況です。東北電力によりますと、9日午前0時20分時点で、東北電力管内のあわせて3800軒で停電が発生しています。青森県では、▼上北郡野辺地町のおよそ2700軒、▼下北郡風間浦村のおよそ500軒など、およそ3500軒が停電しているということです。岩手県では、盛岡市のおよそ300軒で停電が発生しています。