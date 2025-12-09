原子力発電所に関する情報です。東北電力によりますと、東日本大震災以前から運転を停止している青森県の東通原子力発電所では、現時点で異常は見られないということです。また、東日本で唯一稼働中の原発である宮城県の女川原子力発電所2号機では震度2を観測したものの、現時点で異常は見られず、「運転を継続中」だということです。