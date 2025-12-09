12月8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.6の地震があり、青森県で最大震度6強を観測し、北海道・青森県・岩手県に津波警報が発表されています。この地震を受け、新潟県は8日午後11時15分に危機管理監を長とする「新潟県災害等支援連絡室」を設置し、情報収集しています。