原子力規制庁によると東通原子力発電所、女川原子力発電所は安全機能に異常なしとの報告が入っています。また、泊原子力発電所は定期検査を行っていたため停止中でした。また3カ所とも原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも、異常はないということです。