日本サッカー協会は8日、東京都内で技術委員会を開催し、終了後に取材対応した山本昌邦技術委員長が日本代表やJリーグの指揮に必要な指導者プロライセンスの取得者を発表した。槙野智章氏、橋本英郎氏、小川佳純氏、深井正樹氏、矢島卓郎氏、河原和寿氏、増嶋竜也氏の7人が名を連ねた。山本委員長は「今年のメンバーはすこぶる動きが早い。非常に活気があってチームワークが良かった」と語った。今後も海外研修などを経て随時