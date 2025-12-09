原子力規制庁によりますと8日午後11時49分現在、青森県東通村にある東北電力・東通原子力発電所は1号機が停止中で、異常は確認されていないということです。宮城県女川町にある東北電力・女川原子力発電所は1号機が廃止措置中、2号機が稼働中、3号機が停止中で、いずれも異常は確認されていないということです。福島県双葉町・大熊町にある東京電力・福島第一原発は1号機から6号機が廃止措置中で、いずれも今のところ異常は確認さ