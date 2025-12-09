気象庁によりますと午前0時33分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。北海道・浦河では午前0時21分に0.5メートル。岩手・久慈港では午前0時10分に0.5メートル。青森・むつ小川原港では8日午後11時43分に0.4メートル。北海道・えりも町では午前0時16分に0.3メートル。青森・八戸港では午前0時12分に0.3メートル。岩手釜石では午前0時25分に0.2メートル。北海道・苫小牧東港では午前0時13分に0.2メートル。北海道・白老