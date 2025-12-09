寒さが増す日は、とにかくあったかい一皿が欲しくなる。でも、平日はバタバタして時間がない……。そんなときの味方が『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』。焼いた鶏肉を黒酢でさっと煮るだけなのに、しっかり濃厚。半熟卵の黄身がとろ〜り絡んだ瞬間、思わず「最高！」と言いたくなるはず。完成までたったの15分です！『鶏スペアリブと半熟卵の黒酢煮込み』のレシピ材料（2人分）鶏スペアリブ……10本 青梗菜……1株 しょうがの