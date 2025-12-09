１２月８日午後１１時１５分頃、青森県で最大震度６強の揺れを観測する地震がありました。震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．６と推定されます。 ＜津波警報＞が発表されている地域 北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県 ＜津波注意報＞が発表されている地域 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、 宮城県、福島県 ＜津