その後、ドル円は１５６円付近まで上昇している。ＮＹ時間に入って米国債利回りの上昇とドル高の動きに加え、日本時間の２３時１５付近頃に青森県沖で発生した地震で、津波警報が出たことから、円安の反応が見られている模様。ユーロ円、ポンド円も上昇している。 USD/JPY155.85EUR/JPY181.23 GBP/JPY207.54AUD/JPY103.23 MINKABU PRESS編集部野沢卓美