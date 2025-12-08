秋田朝日放送 ８日午後１１時１５分ごろ青森県東方沖を震源とする地震がありました。 秋田県内の震度 震度4 横手市 鹿角市 由利本荘市 大仙市 三種町 井川町 震度3 秋田市 能代市 大館市 湯沢市 潟上市 男鹿市 北秋田市 にかほ市 仙北市 小坂町 上小阿仁村 五城目町 八峰町 八郎潟町 藤里町 大潟村 美郷町 羽後町 東成瀬村
