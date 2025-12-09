青森県の太平洋沿岸などに8日深夜、津波警報が発表されました。山形県漁協によりますと、青森県の八戸港に停泊中だった県漁協の所属船５隻は、沖合に向かって避難しています。これまでに５隻すべてと連絡がとれており、乗組員の無事が確認されているということです。