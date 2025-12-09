青森県東北町役場によりますと9日午前0時20分時点人的被害が確認されています。高齢者のいる施設でテレビが落ちて高齢者の1人がケガをしたということです。また乙供地区にあるスーパーの近くの道路が陥没して乗用車一台が落ちたということです。運転していた人は救出され病院に搬送されましたが、消防によりますと命に別条はないということです。