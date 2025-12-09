青森での地震を受けて、震度6強を観測した八戸市にあるホテルルートイン本八戸駅前では、宿泊客1人が足を負傷して病院に搬送されたということです。またホテルの外壁などに被害が出ているということで、ホテルでは詳しい状況を確認しているということです。