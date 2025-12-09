青森県で震度6強を観測した地震で、仮に、地震の大きさを示すモーメントマグニチュードが7を超えていたと判断された場合、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表される可能性があります。これは、大規模な地震がおきる可能性が、平時より相対的に高まっていることを示す情報です。もしもこの情報が発表された場合、国は地震の発生から1週間、大規模な地震の発生に注意し、日頃からの備えを見直すよう呼びかけます。また、この