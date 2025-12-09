気象庁によりますと午前0時17分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。岩手・久慈港では午前0時10分に５０センチ。北海道・浦河では午前0時6分に４０センチ。青森・むつ小川原港では8日午後11時43分に４０センチ。青森・八戸港では午前0時12分に３０センチ。北海道・えりも町では8日午後11時55分に３０センチ。北海道・苫小牧東港では午前0時13分に２０センチ。北海道・白老港では午前0時3分に２０センチ。津波警報が発