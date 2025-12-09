青森県沖で起きた震度6強の地震をうけ、午前0時10分頃、木原官房長官が会見し、「東通原発と女川原発に異常があったとの報告は受けていない」と明らかにした。青森県東通村の東通原発と、宮城県女川町の女川原発以外の原子力関連施設については、「確認中」としている。木原長官は、関係省庁の局長級による緊急参集チームが首相官邸に集合し、「人命第一の方針の下、総力を挙げて取り組んでいる」と述べた。「人的、物的被害につい