通信の状況です。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの大手携帯キャリア4社によりますと、午前0時現在、この地震による通信への影響はないということです。4社とも、インターネット上で安否情報の確認ができる「災害用伝言板」を設置しています。また、NTT東日本とNTT西日本は、安否状況などの確認手段として、「災害用伝言ダイヤル」171、「災害用伝言板」web171のサービスを提供しています。全国の加入電話や携帯電話