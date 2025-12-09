木原官房長官は9日午前0時10分過ぎから緊急の記者会見を行いました。木原長官は「東通原子力発電所、女川原子力発電所について現時点で異常があったとの報告は受けていない」と述べました。また、人的、物的被害については「確認中との報告を受けている」と強調しました。木原長官は地震を受け高市総理大臣から「国民に津波や避難等の情報提供を適時的確に行うこと被害防止の措置を徹底すること早急に被害状況を把握すること地方自