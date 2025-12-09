空の便への影響です。日本航空と全日空によりますと、先ほど発生した最大震度6強の地震による影響は、国内線・国際線ともに出ていないということです。日本航空は、新千歳空港と青森空港の滑走路や空港施設の状況について、正常だと確認が取れたということで、きょう（9日）の運航については予定通りだとしています。一方、青森空港を運営する青森県によりますと、青森空港では地震による影響がないか確認するため滑走路の点検を行