午後11時16分、東北地方で最大震度6強の地震が発生した。また北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ている。木原稔官房長官は会見を行い、「人命第一の方針のもと、被害状況把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げる」と語った。会見の内容は以下のとおり。【映像】最大震度6強 地震発生の瞬間昨日23時15分ごろ、青森県沖を震源とする地震が発生し、青森県八戸市において最大震度6強の強い揺れを