木原官房長官は 臨時の記者会見をおこない、青森県の東通原子力発電所と宮城県の女川原子力発電所について「現時点で異常があった という報告は受けていない」と明らかにしました。【映像】地震発生の瞬間（各地の様子）そのほかの原子力施設については現在確認中だということです。 また、国民に対しては、今後も震度6強程度の地震の発生に注意するよう呼びかけました。（ANNニュース）