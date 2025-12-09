木原官房長官は９日未明、青森県八戸市で震度６強の地震が発生し津波警報が発令されたことを受けて記者会見し、「直ちに高台や避難ビルなどの安全な場所に避難をしてください。警報が解除されるまで安全な場所から離れないようにしてください」と呼びかけた。地震に伴う人的、物的被害については「現在確認中だ」と述べた。また、同県の東通原子力発電所と宮城県の女川原子力発電所では現時点で異常の報告はないと説明した。