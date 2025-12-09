Ｊ１Ｃ大阪のＦＷラファエルハットン（３０）が今季限りで退団することが８日、複数の関係者の話で分かった。ブラジル出身で今季、バイーア（ブラジル）から期限付き移籍で加入。３６試合に出場し、得点ランキング２位に並ぶ１８得点を挙げた。Ｃ大阪は慰留に向けて買い取りオプションを行使した完全移籍を目指していたが、交渉は難航し、この日までに合意には至らなかったという。クラブは新たな得点源の確保に向けて、来季Ｊ