通信業界を中心に活躍するライター4人による「スマホ会議（仮）」。ケータイ Watch編集長の関口も同席し、今回は「auマネ活2」や各通信キャリアの決算、PixelのAirDrop対応といった業界ニュースについて話し合っていきます。 実質値下げとも言えるKDDIの新料金プラン「auマネ活2」 佐藤 auがマネ活プランをアップデートし、「auバリューリンク マネ活2」として発表しました。