8日夜に発生した地震を受け、携帯4社は、8日23時55分ごろの段階として、通信設備への影響がないことを明らかにした。 6日23時15分ごろに発生した地震により、青森県では最大深度6強を観測。さらに、青森県太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸中部、岩手県で津波警報が発令されている。 青森県日本海沿岸や北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、宮城県、福島県で津波注意報が発令されている。