8日午後11時15分ごろ、青森県で震度6強の地震がありました。北海道と青森・岩手県の沿岸部に津波警報が発令され実際に津波が観測されています。新潟県内でも下越の広い範囲で震度3が観測されています。 地震が発生したのは８日午後11時15分ころ。震源地は、青森県東方沖で、震源の深さは約５０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．６と推定されます。 青森県で震度６強を観測。さらに岩手県で震度5強、新潟県内